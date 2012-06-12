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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 12:25 BJT

《汇市简讯》日圆兑主要货币汇价仍会走高?IMF支持干预?

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* 国际货币基金组织(IMF)不仅看跌日本和日圆,还认为有必要干预汇率

* IMF认可本届日本政府自去年10月以来采用的干预方法

* 有IMF的认可,一些人预料日本财务省更有可能随时干预市场

* 其他七国集团(G7)央行可能反对采取行动,但也可能视而不见

* 投机客开始更密切地关注79.95上方的美元/日圆停止单

* 在100日移动均线切入位80.21上方挂有大量停止单.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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