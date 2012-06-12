〔新债招标〕中国国开行浮息债利差高于预期,降息后看空力量占上风(更新版)

(新增市场评论及细节)

* 10年浮息债中标利差99bp,高于预期

* 降息后,看空定存基准浮息债力量略占上风

* 设有基本承销额,2.2倍投标倍数有"水分"

路透上海6月12日电---在中国央行逾三年来首次降息后,看空力量在银行间债市首个定存基准浮息债招标中占了上风.国开行周二上午招标的10年期浮息债,中标利差高于市场预期,并接近预测区间的上限.

交易员指出,按新的基准利率计算,本期债仍高出同期限国开固息债15-20个bp,其投资价值如何,将取决于市场对未来央行继续降息的频率和幅度的预期.

业内人士稍早透露,国家开发银行上午招标的至多200亿元10年期浮息债(一年定存基准),中标利差为99个bp,认购倍数2.2倍.此前市场对该期债利差预测均值为93bp,预测区间为80bp-105bp.

对于国开行高于预期的中标利差,华南一券商交易员认为,"降息周期中(定存基准)浮息债的价值越来越低了."

他并表示,考虑到70多亿的基本承销额,本期债2.2倍的认购倍数反映的投标热情有限.这也与中标利差高企方向一致.

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称,市场对未来继续降息的预期有所增强,从防御性角度,定存浮息债需要更高的利差来进行补偿.但鉴于定存浮息债具有久期短且利差仍高于历史均值水平等优势,如果今日国开新债利差达到95bp以上,长期配置价值将显着提升.

对此,上述交易员指出,目前二级市场上相近期限国开行固息债成交收益率在4.00-4.05%附近,今日新债按最新基准利率计算的绝对收益率为4.24%,最多仅能为一次25个基点的降息提供保护.因此尚难确定投资价值是否已经显现,还需要结合进一步的货币政策预期来判断.

剩余期限约9.87年的国开行固息债120222券最新成交tCN120222=CFXS在4.0650%;银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>显示,10年期品种最新报价约88个bp;

中国央行上周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120](完)