〔中国货币市场〕降息后回购利率首度上涨,机构忌惮半年末考核谨慎出钱(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月12日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.

交易员指出,在流动性宽裕的情况下,公开市场正回购中标利率能够起到带动整体资金成本下行的作用,但今日资金面趋紧,并且各家机构对6月底之前预期均不乐观,导致质押式回购利率"未降反升".

在中国央行三年半来首度降息之后,中国人民银行公开市场今日稍早进行的300亿元人民币28天期正回购操作中标利率应声回落,下跌5个基点(bp)至2.75%,之前为2.80%.[CN/MMTCN]

"感觉过了6月份,资金就紧张起来了,各家行主要是为了半年末(存贷)考核做准备,6月公开市场到期并不多的,加上外汇占款情况也不明朗,所以(银行)都早做准备."上海一券商交易员称.

该交易员并指出,除银行需面对考核外,前期债券市场一波涨势使得机构加大"杠杆化"操作力度,对资金市场的抽水作用也逐渐显现,综上预计近期资金面将日趋紧张.

据路透统计显示,中国央行公开市场6月央票和正回购到期量合计2,890亿元人民币.[ID:nSB1579526]

中国商务部部长陈德铭最新讲话称,后期外贸形势仍然比较严峻,如幸运全年可保持10%左右的增长.[ID:nSB1601060]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3997 2.3269 7.28 4,707.21

七天CN7DRP=CFXS 2.5498 2.4249 12.49 822.47

14天CN14DRP=CFXS 2.7802 2.7525 2.77 109.10

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4036 2.3298 7.38 1,387.19

七天CHICNY7D=CFXS 2.6661 2.4294 23.67 159.98

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.2500 1.5200 73.00 400.03

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4800 2.2000 28.00 47.11

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.5000 2.4100 9.00 1.40

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4300 2.3600 7.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.5500 2.4173 13.27

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7500 2.7300 2.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3867 2.3196 6.71

七天SHICNYSWD= 2.5325 2.4154 11.71

三个月SHICNY3MD= 4.0835 4.0972 -1.37

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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