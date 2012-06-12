〔中国债市动态〕现券多维持弱势,信贷数据偏强缓解经济放缓担忧

路透上海6月12日电---中国银行间债市周二早盘现券多维持弱势,昨日稍晚公布的5月新增信贷等数据超出市场预估,缓解了机构对国内经济或快速下行的担忧,且降息措施刚祭出,未来政策将有一段观察期,债市预计将维持低位震荡态势.

"国债(收益率)基本回到了降息前的水平了,资金面近期也不是很宽裕."深圳一券商交易员称.

他并指出,央行此次降息应属于非对称降息,各商业银行忙于揽储,资金成本实际在呈上升趋势,现券收益率往下行的空间并不大.

中国5月新增信贷较上月反弹,中长期贷款虽稍增,但短期贷款占比依旧偏高,结构改善有限表明企业贷款需求仍弱.业内人士并表示,货币政策趋向宽松以提振经济的大方向仍会持续,而政策时机选择将根据 经济表现灵活调整,年内仍有降息及降准可能.不过刚刚降息过后,央行应该会留出一段观察期,以审视政策的效果.[ID:nSB1602030]

中国央行上周宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

上海一银行交易员则认为,国内信贷数据虽然超出预期,但欧债危机悬而未决且前途未卜,对债市来说内外围环境有一定的相互抵消,债市走弱的条件也尚未成熟,"谁敢大把的往外卖啊?谁知道欧洲接下来会是什么情况."

欧债危机方面,投资者仍然疑虑重重,很难相信对西班牙的纾困计划能够阻止欧洲债务危机的蔓延.市场担心周末达成的金援西班牙银行业方案可能将进一步推升该国的公共债务水平.注意力目前转向意大利和希腊6月17日的大选,该选举将决定希腊能否继续留在欧元区.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.[CN/CN]

剩余期限约0.51年的央票1101096券最新成交收益率为CN1101096=CFXS为2.4302%,上日尾盘为2.4199%.(完)