《热点透视》花旗最近一百年事故频发,看似难以庆祝300岁生日

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 田建华

路透纽约6月11日电---200岁生日快乐,花旗集团!可惜的是,恐怕不太可能为你庆祝300岁生日了.至少难以想象这家易于发生事故的纽约银行可以坚持到2112年.前身是成立于1812年的纽约城市银行,花旗的第一个百年经历要比第二个百年成功得多.到1912年,花旗已然是全美最大的银行,业务遍及全球,承销业务跻身前三甲,期间仅在1837年有过一次濒临倒闭的经验.此后花旗进行了数次成本高昂的扩张,并有四次陷入绝境.

成立之初,花旗走高端路线,首任总裁Samuel Osgood曾是乔治·华盛顿内阁的成员,资金来自于已关闭的美国第一银行的前发起人.该行在前一百年里只有过一次重大事故,1837年5月10日其暂停硬币支付,但是得到John Jacob Astor的救助.后者将自己的门徒泰勒(Moses Taylor)安排到花旗任董事.泰勒从1856至1882年管理花旗,将其作为自己铁矿、煤矿和铁路帝国的金融服务部门.

杰姆斯·斯蒂尔曼(James Stillman)在1891年买下花旗的有效控制权,斯蒂尔曼和泰勒一样富有,但是有国际触角,为1876年的政变提供资金,而这场政变将迪亚斯(Porfirio Diaz)送上了墨西哥总统的宝座.到1912年,花旗已经是美国最大的银行,且在1913年"货币信托"听证会上被称之为最大的三家承销公司之一.只有海外分支是不合法的,但1913年的联邦储备法案给其披上了合法的外衣.

但是花旗的第二个一百年几度濒临死亡,以至于难以确保花旗可以毫发无损地走过第三个百年.在古巴白糖贷款成为坏账之后,花旗与破产擦肩而过.随后阳光查理(Sunshine Charlie)米切尔领导该行的19世纪20年代,米切尔被起诉逃税.而参议员Carter Glass形容米切尔在1929年金融危机时的作用时称,"米切尔比其他50个人更应该为股市大崩盘负责."

在大萧条时期,花旗股票面值被缩减40%,得到重组金融公司(Reconstruction Finance Corporation)救助.此后在1959年-1980年经过一轮生机勃勃的国际扩张,董事长李世同(Walter Wriston)声称"国家不会倒闭",在1991年花旗得到沙特王子Al-Waleed bin Talal的金源.2008年在美国抵押贷款市场录得的损失迫使花旗再次接受救助,这次是纳税人买单.

1912年始,花旗进步一直不大,而倾向于多发事故.这样的情况令外界很难设想其再走过一个百年.(完)