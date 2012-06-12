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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:39 BJT

〔中国新债〕中船集团下周二将发行60亿元中期票据,期限10年

路透上海6月12日电---中国船舶工业集团公司周二公告称,将于下周二(19日)在银行间债市簿记建档
发行60亿元人民币中期票,期限10年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中船集团      165      60       10  6/19簿记建档   光大银行      AAA       6/20       6/21
                                                    中信证券
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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