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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:37 BJT

《企业看点》--6月12日财务活动报导摘要

路透6月12日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报周二报导,中国保监会料很快将出台新规,拓宽投资品种和范围,进一步放宽保险业限制.[ID:nL3E8HB6OZ]

* 华尔街日报周一报导,早在约两年前,部分摩根大通(JPM.N)主管和高层就知晓伦敦交易员的风险操作.该交易员的错误押注令摩根大通损失20亿美元.[ID:nL1E8HC03Y]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 杜明霞

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