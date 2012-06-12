《汇市简讯》欧元/美元的一个月隐含波动率目前很低,但有可能升高

投资者针对本周末的希腊大选急急忙忙的进行对冲操作,已经令欧元/美元的一周隐含波动率自上周五以来跳涨4个点,并可能令一个月波动率变得愈发便宜.一周和一个月波动率之差目前为2个点,为2011年9月以来最宽,这么宽的差值通常很难持续下去.