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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的一个月隐含波动率目前很低,但有可能升高

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投资者针对本周末的希腊大选急急忙忙的进行对冲操作,已经令欧元/美元的一周隐含波动率自上周五以来跳涨4个点,并可能令一个月波动率变得愈发便宜.一周和一个月波动率之差目前为2个点,为2011年9月以来最宽,这么宽的差值通常很难持续下去.

鉴于一周期波动率不太可能很快继续走低,一个月波动率则有可能升高,以缩窄两者间的差异.虽然希腊6月17日的大选至关重要,但这并不是市场所需关注的唯一风险事件.下周将召开G20领导人会议,6月20日有美联储会议,6月的最后一周还有欧盟领导人会议.所有这些都是可能推高一个月波动率的因素.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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