苹果发布自家地图服务并改善Siri

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山6月11日电---苹果(AAPL.O)在周一的全球开发者大会上，发布了自主研发的移动地图服务，并改善了Siri语音助手的搜索能力，此举有助于其与谷歌(GOOG.O)展开竞争。

苹果首席执行官库克（Tim Cook）开启苹果最新服务的发布，包括地图、升级版Siri软件、Safari浏览器的地址栏搜索，进一步向谷歌及其快速增长的Android移动平台展开攻势。

苹果发布其移动操作系统iOS的多种新功能，以进一步吸引用户，保证“果粉”忠诚度。该公司试图保证其应用程序和硬件环境持续领先Android设备商，例如三星电子和摩托罗拉移动，本次升级令其实力再次加强。

在本次全球开发者大会上，亮点是苹果自主研发的地图服务，该公司过去几年一直在研发这项服务。

苹果移动软件主管福斯特尔（Scott Forstall）称，苹果最新移动操作系统iOS 6中植入了从零开始研发的全新地图。苹果通过此举抛弃谷歌投入巨资的地图服务。

目前，谷歌地图在iPhone和iPad上是预装程序。苹果使用自家地图服务替换掉谷歌地图，将对谷歌造成重创，因为谷歌地图约一半流量来自苹果设备。

BGC Partners公司分析师吉利斯（Colin Gillis）称，这意味着，苹果和谷歌之间的友谊将一去不返，也表明苹果正努力削减与谷歌的联系。

吉利斯称：“如果有一天谷歌决定不向苹果提供地图服务了怎么办？你不能对竞争对手产生这种依赖。”

苹果地图服务包括名为“Flyover”的3D城市图像，并提供实时交通信息及分段导航。谷歌地图在Android设备上提供了分段导航功能，但没有向苹果设备提供。

Siri是iPhone创新的语音搜索功能，用户批评指出，Siri经常出错且结果不准确。如今，iPad上也将可以安装Siri，并且扩大了答案数据库，特别是体育、餐馆和电影方面。

苹果最新地图服务中也整合了Siri，用户可询问详细导航。

尽管苹果进入分段导航领域较晚，但Forrester分析师格尔文（Charles Golvin）称，苹果推出的新服务包含多种不错的功能，证明苹果有能力借鉴竞争对手的经验，并且“走得更远”。（完）