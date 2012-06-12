苹果发布自家地图服务并改善Siri

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月11日电---苹果(AAPL.O)在周一的全球开发者大会上，发布了自主研发的移动地图服务，并改善了Siri语音助手的搜索能力，此举有助于其与谷歌(GOOG.O)展开竞争。
苹果首席执行官库克（Tim Cook）开启苹果最新服务的发布，包括地图、升级版Siri软件、Safari浏览器的地址栏搜索，进一步向谷歌及其快速增长的Android移动平台展开攻势。
苹果发布其移动操作系统iOS的多种新功能，以进一步吸引用户，保证“果粉”忠诚度。该公司试图保证其应用程序和硬件环境持续领先Android设备商，例如三星电子和摩托罗拉移动，本次升级令其实力再次加强。
在本次全球开发者大会上，亮点是苹果自主研发的地图服务，该公司过去几年一直在研发这项服务。
苹果移动软件主管福斯特尔（Scott Forstall）称，苹果最新移动操作系统iOS 6中植入了从零开始研发的全新地图。苹果通过此举抛弃谷歌投入巨资的地图服务。
目前，谷歌地图在iPhone和iPad上是预装程序。苹果使用自家地图服务替换掉谷歌地图，将对谷歌造成重创，因为谷歌地图约一半流量来自苹果设备。
BGC Partners公司分析师吉利斯（Colin Gillis）称，这意味着，苹果和谷歌之间的友谊将一去不返，也表明苹果正努力削减与谷歌的联系。
吉利斯称：“如果有一天谷歌决定不向苹果提供地图服务了怎么办？你不能对竞争对手产生这种依赖。”
苹果地图服务包括名为“Flyover”的3D城市图像，并提供实时交通信息及分段导航。谷歌地图在Android设备上提供了分段导航功能，但没有向苹果设备提供。
Siri是iPhone创新的语音搜索功能，用户批评指出，Siri经常出错且结果不准确。如今，iPad上也将可以安装Siri，并且扩大了答案数据库，特别是体育、餐馆和电影方面。
苹果最新地图服务中也整合了Siri，用户可询问详细导航。
尽管苹果进入分段导航领域较晚，但Forrester分析师格尔文（Charles Golvin）称，苹果推出的新服务包含多种不错的功能，证明苹果有能力借鉴竞争对手的经验，并且“走得更远”。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债