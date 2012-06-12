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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:53 BJT

《汇市简讯》欧洲市场开盘前澳元/美元处于反弹模式

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* 澳元/美元涨向0.9915(周五收盘位),昨日的振荡走势消退

* 市场扭转纽约时段的过度跌势(尤其是股市尾盘走势),标准普尔指数期货涨0.5%

* 对西班牙接受部分援助的看法千差万别,对使用有序银行重组基金(FROB)的看法正面

* 西班牙10年期公债收益率有可能继续反弹,昨日曾大幅跳涨50个基点

* 澳元/美元阻力位在本周走势的61.8%费波纳奇回档技术位0.9948处

(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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