〔全球经济〕全球公司增聘人手的意愿普遍不高--万宝盛华

路透纽约6月12日电---万宝盛华(MAN.N)的一份调查显示,美国及其他主要经济体的雇佣前景略有改进,但公司仅在必须增加员工的时候才会增聘人手.

万宝盛华在季度调查中描述了一个恶性循环,消费者支出受疲弱的雇佣情况制约,反之亦然.受欧债危机和中国经济放缓影响,大型经济体的人事招聘经理不愿在人力方面投资,除非看到商品和服务需求反弹.

万宝盛华执行长Jeff Joerres称,"公司保持与需求和环境相一致的步调.招聘进入只在必要时才进行的模式.他们可以恢复招聘,但过去36个月中有太多次他们认为现在可以安全下水了,但却发现并非如此."

万宝盛华调查涵盖的41个主要经济体中,有17个国家和地区的招聘意愿较第一季增强,包括印度、日本和美国.

调查显示有八个经济体招聘意愿没有变化,有16个则出现减弱,包括巴西和德国.

美国经季节调整的净雇佣前景指数为正11,较上季的正10有所提高.

该数据与政府就业数据相关,为连续第三季度实现增长,意味着美国第三季就业增速将略快于第二季.万宝盛华指出这是一个方向性指标,而非就业增幅大小的预测性指标.

相对来说未受欧债危机影响的德国,可能迎来一段较弱的招聘行情.德国就业前景连续第四个季度下滑,降至近三年最低.

Joerres称,"你无法永远抵抗住重力影响.随着世界其他国家放缓,他们也会随之而动."

希腊、挪威、瑞典、荷兰和爱尔兰等其他欧洲国家的就业前景连续第三季趋弱.

印度的招聘计划连续第三季为全球最强,因服务业和零售业增长稳健.更稳当的就业保证促使更多印度人回国就业.

日本的消费者和建筑业帮助提振该国的招聘前景至2008年以来最佳水平,受灾后重建努力推动.中国的就业前景与上季相比没有变化.

在拉美,阿根廷和巴西雇主更为谨慎,两国的招聘前景为2010年初以来最弱.(完)