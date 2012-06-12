〔香港个股〕中国航信称今年可完成营收目标,酒店分销2015年盈亏平衡

路透北京6月12日电---中国最大机票分销信息服务商--中国民航信息网络股份有限公司(0696.HK)高层周二称,虽然今年航空业增长放缓,但旅客的增长仍可保障其营收完成15%的同比增长目标.

中国航信副总经理黄源昌在国际航空运输协会(IATA)年会间隙并对路透表示,与国外合作伙伴开展的酒店内容互换和分销业务(即酒店预订),预计于2015年时可以达到盈亏平衡.

"我们每年的(营收)目标是完成15%以上,今年应该没有问题."他指出,虽然全球民航市场今年增长放缓,但旅客数量的增长应可保障中国航信从机票分销抽成中获得增长.

中国民航总局副局长王昌顺周一称,中国民航业今后几年仍会保持每年约150-200架飞机的扩张速度.随着中国政府扩大内需和消费升级,预计今年旅客运输量将在去年2.9亿人次基础上,增长到3.4-3.5亿人次.[ID:nSB1601204]

中国航信属国资委管理的中央企业,超过90%收入来自航空信息服务及相关业务,为除春秋航空外的全部国内航空公司,以及300多家国外航空公司提供电子旅游分销等业务,国内5,000余家机票代理均使用其机票销售平台.该公司去年营收36.72亿元人民币,同比增长20.2%;净利润10.47亿元,同比增17.7%.

该公司近来接连与酒店内容互换和分销商开展合作,包括本月初与亚太地区旅游服务提供商Abacus,及早先与全球最大旅游内容集成和分销商之一的Travelport结成合作伙伴,两家公司可分别为中国航信提供超过10万家和约25万家的酒店预订渠道.

黄源昌介绍,国外酒店分销提成大概为每单房间预订10美元左右,但在国内不可能做到这么高,目前也就每单8-9元人民币左右.

"因此要做到几千万的订房量才能达到盈亏平衡."他并称,2015年应该可以达到这一目标,"如果达不到那就干脆别做了."(完)