版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:50 BJT

〔标题新闻〕菲律宾央行周四料将维持指标利率不变,不排除年内继续降息的可能--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HC332]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐