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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 13:46 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元收在1.2810下方,目标位在1.2720

0521GMT

* 今日没有重要数据公布,澳元/新西兰元在6月低点1.2817上方盘整

* 100日移动均线1.2821是关键支撑

* 日线动能指标下跌,后市还有下跌空间

* 5、10和20日移动均线开始趋于下行

* 收在1.2810下方,目标位则在4/5月升势61.8%回档位1.2720

* 新西兰央行利率决议和声明是本周的主要风险事件

* 期货价格显示降息机率为14%,声明立场应偏向温和.(完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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