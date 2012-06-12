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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆下跌后回弹,空头回补买兴旺盛

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* 欧元/日圆早盘遇抛售,但随后因空头回补而反弹

* 国际货币基金组织(IMF)公布报告后,东京市场午后出现强劲回补买兴

* 98.20下方和98.00处的停止单未动,但超出市场交投区间

* 上档在100.00上方挂有一些停止单.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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