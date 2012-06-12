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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 13:49 BJT

《汇市简讯》大量期权今日到期

0531GMT

* 行权价为79.00、79.05、79.25、79.30、79.85 和80.00的普通美元/日圆期权到期

* 行权价为99.80和100.00的欧元/日圆期权亦到期

* 行权价为1.2450、1.2540和1.2550的欧元/美元期权到期

* 欧元/英镑行权价为0.7920和的0.8050普通期权到期

* 澳元/美元行权价为0.9950的期权到期.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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