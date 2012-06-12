〔中国产业〕媒体娱乐市场仍将高成长,互联网广告增长最快--普华永道

路透上海6月12日电---国际会计师行普华永道(罗兵咸永道,资诚)周二发布全球娱乐及媒体行业展望报告,预计未来五年中国媒体娱乐市场保持年均12%的高增长,其中互联网广告市场成长最快.

2011年全球有13个国家的娱乐及媒体支出超过250亿美元,美国和日本居前两位,中国超越德国成为全球第三,为1,090亿美元.普华永道预计2016年中国媒体娱乐行业的支出将达到1,925亿美元,仍维持第三位置.

报告指出,受经济快速发展及移动互联网接入巨大增长的推动,中国在未来五年将成为全球互联网广告支出增长最快的国家,预计中国将以32.1%的年均复合增长率在2016年达到310亿美元.中国将在2013年超过日本,成为亚太地区最大的互联网广告市场.

中国已拥有全球数量最多的移动互联网接入用户数,达3.515亿,预计2016年将达到近10亿.而中国移动互联网广告的支出在2011年翻了一倍多,达到4.57亿美元.普华永道预计中国的移动互联网广告支出在今年仍将增加一倍多,并以68.4%的年均复合增长率在2016年达到62亿美元.

就电影娱乐总体收入而言,中国在2011年以27亿美元的金额位居亚太地区第三大市场,仅次于日本和澳大利亚.不过单就电影票房收入而言,中国在2011年已超过澳大利亚,成为亚太第二大市场(20亿美元).

普华永道预计,随着美国电影的大量引进及国内电影院屏幕数量的快速成长,未来五年中国将以22.1%的年均复合增长率快速成长,2016年电影娱乐收入将达74亿美元,而且在明年就可超过澳大利亚成为亚太第二大市场.

在视频游戏方面,继2009年中国超越韩国成为亚太第二大市场后,今年中国有望超过日本成为亚太地区第一,在全球亦仅居美国之后.未来五年中国年均复合成长率将达17.6%,2016年达到155亿美元的规模.

视频游戏包括网络游戏,游戏机,无线游戏等,而中国是全球最大的网络游戏市场,占全球网游市场的35%.(完)