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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:10 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比跌落日高,此前印度公布4月工业生产几持平

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* 印度4月工业生产较上年同期增长0.1%.数据引发美元/印度卢比的获利卖盘

* 石油商买盘和标准普尔的降级威胁都不太可能引发美元/卢比大幅下跌

* 美元/卢比近期可能恢复朝向纪录高点56.52的涨势

* 由于通胀压力加大,印度降息的概率减小.(完)

--编译 吴云凌;审校 李爽

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