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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:07 BJT

〔标题新闻〕印度4月工业生产较上年同期微幅增长0.1%,远低于预估值1.7%,3月为下降3.5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEMS1ZTDAW]

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