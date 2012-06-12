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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 14:49 BJT

〔瑞士经济〕政府将2012年增长预期上调至1.4%,维持通胀预期不变

路透苏黎世6月12日电---瑞士政府上调其2012年经济增长预期,称国内需求强劲扶助抵消瑞郎坚挺对出口造成的负面影响,但欧元区债务危机恶化可能会令增长动能放缓.

"防止欧元区主权债务危机加剧,是延续经济正面发展势头的重要先决条件,"瑞士政府称.

瑞士联邦经济总局(SECO)目前预计,2012年瑞士经济将增长1.4%,高于3月预期的增长0.8%.该机构还预计今年通胀率为负0.4%,与稍早预期一致.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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