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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 14:24 BJT

〔韩国经济〕IMF淡化韩国降息必要,预计今年韩国经济增长3.25%

路透首尔6月12日电---国际货币基金组织(IMF)周二称,今年韩国经济增长速度或将低于两个月前的预估,但还不至于弱到需要央行降息的程度.

IMF在与韩国官员结束年度咨询会议后发布声明,预计韩国今年经济增长约3.25%,低于4月3.5%的预估增幅.

IMF称,韩国政策利率已经处在较低水平,一旦经济重拾动能,韩国央行或将需要在明年年初开始加息.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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