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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 14:12 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元攀升,受投资者避险推动

路透苏黎世6月12日电---瑞郎兑美元周二攀升,受投资者避险操作的推动,市场仍对西班牙银行业的金融援助和周末决定希腊前途的大选感到担忧.

自瑞士央行9月6日把瑞郎兑欧元汇率上限设在1.20之后,瑞郎兑美元的走势大体与欧元/美元走势一致.

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