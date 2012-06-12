版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕收低,欧债疑虑压过西班牙救助协议利多效应

路透东京6月12日电---周二日本股市日经指数收跌,将周一涨幅回吐出一半,因承诺的西班牙银行业救助未使投资者信服欧债危机蔓延可以得到控制.

日经指数收低1%,报8,536.72点;东证股价指数(TOPIX).TOPX收低0.8%,报724.37点.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐