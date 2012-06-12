版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:28 BJT

〔韩国股市〕收跌,因市场对西班牙银行业援助协议的效果疑虑攀升

路透首尔6月12日电---韩国股市周二下跌,因市场对西班牙银行业援助协议的效果疑虑攀升,因西班牙公共部门债务压力加大.不过因机构买盘支撑,该指数挽回部分稍早跌幅.

建筑商类股表现落后,三星工程建设(028050.KS)大跌3.3%,现代建设(000720.KS)亦跌2.2%.

韩国综合股价指数.KS11从上日的四周高位回落,跌0.66%,收报1,854.74点,但高于盘中低位1,840.10点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐