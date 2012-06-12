调查显示世界变得更加和平

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月12日电---周二的一项研究显示，尽管叙利亚冲突以及欧洲国家内部动荡局势升级，世界仍在变得更加和平，尤其是非洲地区改善明显。
经济与和平研究所公布的全球和平指数两年来首次上升，撒哈拉以南的非洲地区首次脱离末位，垫底的地区为爆发“阿拉伯之春”后的中东和北非。
该调查研究了158个国家的23项指标，包括国内动乱和犯罪、军费开支、武装冲突和与邻国的关系等。除了中东地区情况恶化，其他地区普遍或多或少有所改善。
调查创始人Steve Killelea指出，看起来有一些关键的推动因素。全球军费开支看起来开始下降，部分受累于全球金融危机，而国与国之间的关系普遍改善，领导人越发选择外交手段而非诉诸武力。
“国与国之间关系的改善和更加不愿诉诸武力影响深远，尤其是非洲。冲突明显减少......大概15年前，我首次前往乌干达时，他们正在进行四场战争。现在那里没有战争。”Killelea在伦敦接受路透采访时表示。
报告显示，情况恶化最严重的国家是叙利亚，该地区其他几个国家的和平指标也有所下滑。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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