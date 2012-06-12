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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 15:09 BJT

〔欧洲金融〕芬兰总理称可能接受欧元区项目债券--报载

路透赫尔辛基6月12日电---芬兰商报Kauppalehti周二援引该国总理的话报导,芬兰可能接受欧元区共同项目债券,并愿意考虑银行业联盟计划.

芬兰总理卡泰宁称,芬兰既不"故意"反对欧元区项目债券,也不过度热衷,但补充称,在芬兰也可以利用该债券为项目融资,比如建立电网.

就欧洲银行业联盟计划方面,他表示,在做决定之前希望先了解该计划内容.

"这不能永久性的变成一个转移收入的联盟,北边总为南边买单.这样的联盟是不公平的."卡泰宁说.(完)

--编译 李爽; 审校 程琳

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