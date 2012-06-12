〔澳洲股市〕小幅收高,澳洲航空飙升

路透墨尔本6月12日电---澳洲股市周二勉力收高0.2%,银行板块走强,抵消了资源类股的疲弱.石油和铜价下跌打击了资源类股.

不过,亚洲股市的低迷限制了涨势.欧洲为西班牙银行业提供救助,未能让投资者相信欧债危机能得到遏制,导致亚洲股市下滑.

澳洲航空(QAN.AX)一度大涨16%,之前该公司采取措施防范可能的敌意收购,并排除了融资的可能性.

澳洲航空收高10.8%,报1.075澳元.

四大银行股均收高逾0.3%,其中澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)大涨10%,涨幅居前.

澳股指标S&P/ASX200指数收高9.2点,报4,072.9.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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