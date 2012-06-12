〔澳洲股市〕小幅收高,澳洲航空飙升

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本6月12日电---澳洲股市周二勉力收高0.2%,银行板块走强,抵消了资源类股的疲弱.石油和铜价下跌打击了资源类股.
不过,亚洲股市的低迷限制了涨势.欧洲为西班牙银行业提供救助,未能让投资者相信欧债危机能得到遏制,导致亚洲股市下滑.
澳洲航空(QAN.AX)一度大涨16%,之前该公司采取措施防范可能的敌意收购,并排除了融资的可能性.
澳洲航空收高10.8%,报1.075澳元.
四大银行股均收高逾0.3%,其中澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)大涨10%,涨幅居前.
澳股指标S&P/ASX200指数收高9.2点,报4,072.9.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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