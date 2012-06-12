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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑先前支撑位0.8072面临威胁

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* 0.8072(6月8日低点)面临考验

* 0.8050(该价位行权的期权将到期)据悉挂有买单,下方有止损卖单.

* 0.8053是昨日低点.0.8051是上周三低点

* 10年期西班牙和意大利公债收益率昨日分别收在6.41%和5.99% (完)

--编译 程琳;审校 李爽

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