版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:59 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:关注欧洲领导人讲话

0634GMT

* 澳元/美元升0.3%至0.9888;美元/日圆涨0.3%至79.58;澳元/日圆升0.6%至78.71

* 澳元/美元先前的卖压减退,现汇接近上周五收盘价

* 澳元/美元在平价水准下方和略高于1.00处挂有卖单

* 标普500指数期货上升0.4%,助力欧元/美元反弹,但1.25上方埋有卖单

* 德国总理梅克尔、德国财政部长朔伊布勒、法国总统奥朗德和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表讲话.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐