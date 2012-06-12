〔日本股市〕收低,因欧元区相关疑虑复燃(更新版)

(新增细节)

* 西班牙引发的短暂涨势逆转成为全面跌势

* 风险厌恶氛围令防御性股坚挺

* 焦点或转向消费税纷争

路透东京6月12日电---周二日本股市日经指数收跌,将周一涨幅回吐出一半,因欧洲承诺救助西班牙银行业未使投资者信服欧债危机蔓延可以得到控制,且市场对欧元区未来的担心重燃.

在普遍跌势中,传统防御性股日本烟草(JT)(2914.T)是东证30只核心股中唯一走强的个股,因投资者削减风险较高资产曝险.