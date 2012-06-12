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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 15:19 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5460处挂有买单,关注英国稍晚数据

0652GMT

* 英镑/美元在1.5460和1.5450处有买单,卖单埋于1.5500(亚洲盘高点)

* 避险情绪促使英镑/美元从周一高位1.5582下滑.道琼工业指数周一收低1.14%

* 英国将于0830GMT公布4月工业生产和制造业产出数据,预估值分别为+0.1%和持平

* Gus O'Donnell称,压力重重的英国财政部处境危险

* O'Donnell是接替金恩担任英国央行总裁的热门人选之一.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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