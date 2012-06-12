〔中国股市〕沪综指收低,欧债疑虑升温致外围市场普跌拖累大盘

路透北京6月12日电---中国股市沪综指周二收低.欧债疑虑升温令外盘在反弹后全面回落,拖累A股市场随之走低;而国内宏观经济形势仍不明朗,令投资者参与意愿不高.

分析人士认为,虽然包括信贷在内的5月数据要好于预期,但国内经济仍处于回落过程,投资者信心恢复仍需时日;预计市场将持续观望,短线大盘料在2,300点下方震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,289.791点,下跌16.065点或0.7%.今日上海A股成交额为551亿元人民币,上交易日为600亿元.

华西证券分析师曹雪峰表示,今天中国A股主要受外围市场波动影响而向下调整;虽然周一公布的信贷数据好于预期,但市场目前仍担心经济增速能否回到上升通道.

中国央行数据显示,5月新增人民币贷款7,932亿元,较4月的6,818亿元明显反弹,亦高于此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.2%,也略高于13.0%的路透调查中值.[ID:nSB1601784]

美国股市周一收跌.亚洲市场周二走低,结束昨日的大涨行情,因投资者仍然疑虑重重,很难相信对西班牙的纾困计划能够阻止欧洲债务危机的蔓延.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS下跌0.8%,上日录得近五个月来最大单日涨幅.[ID:nSB1603900]

沪市A股地产类指数.SSEP逆市大涨1.77%.曹雪峰认为,市场感觉房地产调控政策已经到底,不会再更紧了;此外上周五的央行降息动作将刺激部分住房刚需,有利于房地产销售回暖.

信达地产(600657.SS)收升5.92%,报5.01元.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,534.4,下跌0.73%,成交量为264,577手.