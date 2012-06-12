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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 15:46 BJT

〔路透专访〕Panasonic家居部计划实施海外并购,使海外营收翻一番

路透东京6月12日电---Panasonic(6752.T)家居部门主管周二称,该部门计划最早本财年开始在欧美展开收购,以实现空调、空气清新剂等家用产品海外营收翻一番.

在三星电子(005930.KS)等海外竞争对手的压力之下,Panasonic正设法提高不同领域的利润,扩大对企业而非对家庭的销售.

该公司旗下Eco Solutions Co主管Shusaku Nagae称:"我们首先需要建立销售市场,唯一的办法就是通过并购."

截至3月31日财年,Eco Solutions Co营收占到Panasonic总营收近五分之一,该部门被视作可以将战略转移开消费者电子的部门.

他拒绝对收购预算置评,但表示:"100亿日圆(1.2591亿美元)的话买不了太多东西."

Nagae表示:"我们尚未定好目标,但三年内,我希望海外营收会占到20%多."目前该部门这一比例为10%.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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