〔路透专访〕Panasonic家居部计划实施海外并购,使海外营收翻一番

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
路透东京6月12日电---Panasonic(6752.T)家居部门主管周二称,该部门计划最早本财年开始在欧美展开收购,以实现空调、空气清新剂等家用产品海外营收翻一番.
在三星电子(005930.KS)等海外竞争对手的压力之下,Panasonic正设法提高不同领域的利润,扩大对企业而非对家庭的销售.
该公司旗下Eco Solutions Co主管Shusaku Nagae称:"我们首先需要建立销售市场,唯一的办法就是通过并购."
截至3月31日财年,Eco Solutions Co营收占到Panasonic总营收近五分之一,该部门被视作可以将战略转移开消费者电子的部门.
他拒绝对收购预算置评,但表示:"100亿日圆(1.2591亿美元)的话买不了太多东西."
Nagae表示:"我们尚未定好目标,但三年内,我希望海外营收会占到20%多."目前该部门这一比例为10%.(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债