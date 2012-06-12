版本:
中国
债券 | 2012年 6月 12日 星期二 15:10 BJT

〔标题新闻〕西班牙在2012年及2013年将远远无法达成预算赤字目标--惠誉

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nO9E7MM01I]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐