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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 15:39 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行管委诺亚称,央行需要新权力监管重要大型银行

路透法兰克福6月12日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周二表态,支持央行获得广泛范围的新权力来监督大型银行,如果欧元区要继续推动成立金融联盟计画,则需要此类监管机构.

"欧洲央行及各国央行已具备良好条件,扮演金融联盟的骨干,"诺亚投书华尔街日报指出.

他并称,各央行应该拥有相等权力,监督具有大量跨国影响性或业务活动的机构,他表示,真正的金融联盟也需要涵盖所有银行,不管银行规模有多大.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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