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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 15:18 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,受欧债疑虑重燃提振

路透东京6月12日电---日本公债价格周二上升,因对周末达成西班牙银行业救助协议的信心消退,债市迎来一波避险需求.

这股涨势对财务省标售五年期公债的需求构成支撑,此次标售进展顺利,尽管0.2%的票息较低.

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