《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值为2.19% 武汉钢铁集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行和浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部320.9亿元七年期固息国债120010,票面利率3.14% 进出口银行150亿元七年期固息债120308,票面利率3.71% 中国北车601299.SS40亿元一年期短融041259029,票面利率3.39% 苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据1283014,票面利率6.50% 伟星股份( 002003.SZ )2亿元一年期短融041262021,票面利率6.50% 山东能源集团50亿元三年期中票1282193,票面利率4.02% ============================================================================== 三、缴款: 嘉善县国有资产投资公司10亿元七年期固息债1280168,票面利率6.80% 绍兴市城北新城建设投资公司10亿元六年期固息债1280173,票面利率6.21% 山航B( 200152.SZ )5亿元三年期中票 临沂矿业集团5亿元五年期中票 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融 天利高新( 600339.SS )2亿元一年期短融 东南(福建)汽车工业3亿元一年期短融 常州中小企业2.6亿元三年期集合票据 潍坊中小企业2亿元三年期集合票据 招商局集团20亿元90天超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 进出口银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)070306到期兑付,基本利差0.45% 国电集团75亿元一年期短融1181274到期兑付,票面利率4.48% 南山集团10亿元10年期固息债068030付息,票面利率4.10% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )20亿元10年期固息债078020付息,票面利率4.50% 农业发展银行282.2亿元五年期固息债110410付息,票面利率4.18% 辽阳城市资本经营公司20亿元七年期固息债1180115付息,票面利率6.88% 金川集团股份有限公司28亿元五年期中票1182177付息,票面利率5.24% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国正酝酿继续放宽保险资金的投资限制.中国证券报周三报导,保监会拟修订相关管理 办法,以降低保险资金投资基础设施项目门槛,更多基建项目有望成为险资的投资选择. [ID:nSB1606186] --上海证券报周三报导, 印花税改革目前已纳入相关部委调研范围,未来除证券交易印花 税以外其他的印花税项目或将取消,并与其他相关税费进行合并形成综合的产权转让、合同 交易征收费用.[ID:nSB1606198] --21世纪经济报 道称,6月第一周,四大国有银行新增贷款仅66亿,信贷市场并没有如期出 现回暖态势;四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元. --中国三大航空公司之一的东方航空( 600115.SS )( 0670.HK )周二公告称,拟发行至多88亿 元人民币公司债,期限不超过10年,募集资金主要用于购买飞机和置换银行贷款等. [ID:nSB1604676] --国电电力发展股份有限公司( 600795.SS )周三公告称,将自周五(15日)起,发行40亿元人 民币固息公司债,期限分为五年和七年,募集资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金. [ID:nSB1606330] --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 边竞/冉莹