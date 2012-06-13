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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部260亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值为2.19%
  武汉钢铁集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行和浦发银行主承
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  二、新债上市:
 
  财政部320.9亿元七年期固息国债120010,票面利率3.14%
  进出口银行150亿元七年期固息债120308,票面利率3.71%  
  中国北车601299.SS40亿元一年期短融041259029,票面利率3.39%
  苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据1283014,票面利率6.50%
  伟星股份(002003.SZ)2亿元一年期短融041262021,票面利率6.50%
  山东能源集团50亿元三年期中票1282193,票面利率4.02%
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  三、缴款:  

  嘉善县国有资产投资公司10亿元七年期固息债1280168,票面利率6.80%
  绍兴市城北新城建设投资公司10亿元六年期固息债1280173,票面利率6.21%
  山航B(200152.SZ)5亿元三年期中票
  临沂矿业集团5亿元五年期中票
  山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融
  天利高新(600339.SS)2亿元一年期短融
  东南(福建)汽车工业3亿元一年期短融
  常州中小企业2.6亿元三年期集合票据
  潍坊中小企业2亿元三年期集合票据
  招商局集团20亿元90天超短融
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  四、还本付息:

  进出口银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)070306到期兑付,基本利差0.45%
  国电集团75亿元一年期短融1181274到期兑付,票面利率4.48%
  南山集团10亿元10年期固息债068030付息,票面利率4.10%
  中国铝业(2600.HK)(601600.SS)20亿元10年期固息债078020付息,票面利率4.50%
  农业发展银行282.2亿元五年期固息债110410付息,票面利率4.18%
  辽阳城市资本经营公司20亿元七年期固息债1180115付息,票面利率6.88%
  金川集团股份有限公司28亿元五年期中票1182177付息,票面利率5.24%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国正酝酿继续放宽保险资金的投资限制.中国证券报周三报导,保监会拟修订相关管理
办法,以降低保险资金投资基础设施项目门槛,更多基建项目有望成为险资的投资选择.
[ID:nSB1606186]
  --上海证券报周三报导, 印花税改革目前已纳入相关部委调研范围,未来除证券交易印花
税以外其他的印花税项目或将取消,并与其他相关税费进行合并形成综合的产权转让、合同
交易征收费用.[ID:nSB1606198] 
  --21世纪经济报 道称,6月第一周,四大国有银行新增贷款仅66亿,信贷市场并没有如期出
现回暖态势;四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元. 
  --中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周二公告称,拟发行至多88亿
元人民币公司债,期限不超过10年,募集资金主要用于购买飞机和置换银行贷款等.
[ID:nSB1604676]
  --国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,将自周五(15日)起,发行40亿元人
民币固息公司债,期限分为五年和七年,募集资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.
[ID:nSB1606330]
 
  --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 边竞/冉莹

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