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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元因境外人士卖出美元而脱离低位,韩国公债上扬

* 韩元受到境外人士美元卖盘的支撑

* 韩国公债价格反弹,受益于西班牙忧虑

路透首尔6月12日电---韩元兑美元KRW=周二收复早盘部分失地,受境外投资者卖出美元提振,且韩国股市自日低反弹.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,170.5韩元,周一收报1,165.9.

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