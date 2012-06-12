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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 15:54 BJT

〔国际油市〕沙特石油部长称满意OPEC目前的产量目标

路透维也纳6月12日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示,对于石油输出国组织(OPEC)目前的原油产量目标感到满意.

他在周一的采访中曾表示,上调OPEC每日3,000万桶的产出上限或许是合理.目前OPEC的产量超过该目标180万桶左右.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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