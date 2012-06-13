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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 10:43 BJT

〔新债招标〕中国一年期国债中标利率2.15%,低于预测均值--业内人士

路透上海6月13日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币一年期固息记账式国债,中标利率为2.15%,低于此前2.19%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为2.19%,首场投标倍数1.77倍.

该期债为财政部今年第11期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期国债6月14日开始发行并计息,6月18日发行结束,6月20日起上市交易.(完)

--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 林高丽

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