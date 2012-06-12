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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 16:18 BJT

〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率上扬,受西班牙融资忧虑影响

路透6月12日电---意大利与西班牙公债收益率(殖利率)周二延续涨势,因周末达成的西班牙银行业援助协议未能缓解对该国融资能力的担忧.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升10个基点至6.14%,意大利五年期信贷违约互换(CDS)涨11个基点至561个基点.意大利公债期货FBTPc1跌71个跳动点至97.83.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率升7个基点至6.6%,西班牙五年期信贷违约互换(CDS)涨10个基点至605个基点.

德债期货FGBLc1亦走低,日内跌35个跳动点至143.54,因投资者对其近来涨势获利了结,但鉴于西班牙和希腊不确定性,跌势料将短暂.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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