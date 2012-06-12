〔金属期市〕铜价下跌,有关西班牙及希腊的疑虑打压信心

路透上海6月12日电---伦敦铜价周二下跌,回吐上日涨幅.市场对欧盟以千亿欧元救助西班牙银行业的反应由喜转忧,担心这项救助金会如何冲击到西班牙的借贷成本.

周日希腊大选的不确定性也让投资人态度审慎,欧洲官员已在讨论万一希腊退出欧元区的应变计画.