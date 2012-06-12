〔中国金融〕重点监管企业跨境贸易人民币结算业务所得人民币资金禁放境外--央行

中国外汇：央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元，2月到期289亿
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
路透北京6月12日电---为促进贸易自由化,中国已将出口货物贸易人民币结算由试点企业扩大至所有具有进出口经营资格企业,但要求其中重点监管企业所获得的人民币资金不得存放境外.
中国央行等部委周二发文称,目前中国境内具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算,并审核确定了出口货物贸易人民币结算重点监管企业共计9,502家.
文件称,上述重点监管企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不得存放境外,如违反规定,相关部委在各自职责范围内依法进行处理,并采取进一步监管措施.
此外,央行还要求银行业金融机构在办理各项跨境人民币业务时,应依托人民币跨境收付信息管理系统加强审核,查询重点监管企业名单,切实防范风险.
中国央行等六部门3月发布通知称,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务.而此前,仅有列入试点名单的企业可参与出口货物贸易人民币结算,试点企业可以将出口人民币收入存放境外,但要通过境内结算银行向央行当地分支机构备案.
中国于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市后,试点地区的企业可以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算,出口货物贸易人民币结算试点企业也扩大至6万多家.[ID:nSB1424278] (完)
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--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8745元附近，较上日升值约5点。
* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线