〔中国金融〕重点监管企业跨境贸易人民币结算业务所得人民币资金禁放境外--央行

路透北京6月12日电---为促进贸易自由化,中国已将出口货物贸易人民币结算由试点企业扩大至所有具有进出口经营资格企业,但要求其中重点监管企业所获得的人民币资金不得存放境外.

中国央行等部委周二发文称,目前中国境内具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算,并审核确定了出口货物贸易人民币结算重点监管企业共计9,502家.

文件称,上述重点监管企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不得存放境外,如违反规定,相关部委在各自职责范围内依法进行处理,并采取进一步监管措施.

此外,央行还要求银行业金融机构在办理各项跨境人民币业务时,应依托人民币跨境收付信息管理系统加强审核,查询重点监管企业名单,切实防范风险.

中国央行等六部门3月发布通知称,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务.而此前,仅有列入试点名单的企业可参与出口货物贸易人民币结算,试点企业可以将出口人民币收入存放境外,但要通过境内结算银行向央行当地分支机构备案.

中国于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市后,试点地区的企业可以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算,出口货物贸易人民币结算试点企业也扩大至6万多家.[ID:nSB1424278] (完)

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