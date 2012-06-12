〔中国债市〕人民币利率互换续涨,受部分经济数据显好和资金预期影响

路透北京6月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续涨.市场人士表示,新增信贷等单月经济数据显示些许亮点,资金面后期走势也非十分乐观,部分机构获利回吐,推动IRS从先前低位持续反弹.

"IRS上午僵持,下午利率往上走得趋势明显,"北京一银行交易员称,"有以下一些原因:28天正回购(中标利率)降5个点,比预期小;备战630(6月30日半年末);房地产市场在反弹;5月数据比4月略有反弹,外资等把利率往上做的气氛挺浓."

他进一步表示,国内经济"增长反弹,通胀控制",其倾向于认为固息债利率已在一阶段性底部,未来向上调整的可能性大;目前唯一可见的变数是以希腊为代表的欧洲政经困局解决进程.

上海一外资银行交易员则表示,IRS之前利率水平偏低,部分机构获利回吐后,IRS应声上行;未来市场的主导因素或在资金面,回购利率有上行的可能性,进而为IRS的上行提供支撑.

沪市A股周二地产类指数.SSEP逆市大涨1.77%.华西证券分析师曹雪峰认为,市场感觉房地产调控政策已经到底,不会再更紧了;此外上周五的央行降息动作将刺激部分住房刚需,有利于房地产销售回暖.[ID:nSB1604316]

在中国央行三年半来首度降息之后,央行公开市场周二进行的28天期正回购中标利率亦应声回落,但跌幅小于市场预期,预计仍有续跌可能.[ID:nSB1603638]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.4650/2.5800 2.4300/2.5280 2.5580/2.6580 2.7320/2.8320 2.7480/3.0240

周一 2.3950/2.4925 2.3830/2.4740 2.5180/2.6140 2.6960/2.7920 2.7220/2.9720

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变动 +0.0700/+0.0875 +0.0470/+0.0540 +0.0400/+0.0440 +0.0360/+0.0400 +0.0260/+0.0520

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)