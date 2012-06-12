台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦6月12日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:花费三至四小时企图冲破1.2669美元阻力却无功而返后,汇价走贬且力道强劲.停止单被触发,填补周末的跳空缺口,即1.2525美元.今日关注焦点将放在最后一道防线1.2444/35,若失守则将改写新低价位.
美元指数:自颈线强力反弹,令人更加确信5月底的突破走势.昨日的多头吞蚀烛型意味着美元正更上层楼(85区域,稍事喘息,而后再度攀高).
英镑/美元:二度上探未果且高点下移,很有可能完成上探的动作.若跌破1.5454,将更确立我们看空的立场,甚或有可能下破1.5322的关键支撑.
纽约 当日 今年来 2011年
0744GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2506 1.2475 +0.25 -3.39 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.65 79.40 +0.31 +3.52 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 99.59 98.98 +0.62 +0.02 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9603 0.9626 -0.24 +2.42 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5515 1.5477 +0.25 -0.13 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0298 1.0316 -0.17 +1.03 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9907 0.9862 +0.46 -3.11 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7723 0.7687 +0.47 -0.78 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.890 78.270 +0.79 +0.32 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.470 61.000 +0.77 +2.74 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 123.58 122.86 +0.59 +3.39 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2817 1.2823 -0.05 -2.35 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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