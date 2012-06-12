欧元/美元:花费三至四小时企图冲破1.2669美元阻力却无功而返后,汇价走贬且力道强劲.停止单被触发,填补周末的跳空缺口,即1.2525美元.今日关注焦点将放在最后一道防线1.2444/35,若失守则将改写新低价位.

英镑/美元:二度上探未果且高点下移,很有可能完成上探的动作.若跌破1.5454,将更确立我们看空的立场,甚或有可能下破1.5322的关键支撑.