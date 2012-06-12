〔中国汇市〕人民币小幅收低,欧元区忧虑不散中间价低开逾百点(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币即期小幅收低

* 欧元区忧虑不散,中间价低开逾百点

* 汇价较中间价最大跌幅仍较大,达0.77%

* 投资者持续聚焦欧元区动态

路透上海6月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收低.欧元区忧虑不散助涨美元指数.DXY,令人民币中间价低开逾百点,即期汇价亦承压,且汇价较中间价跌幅依然较大.

希腊能否留在欧元区、西班牙银行业救援等消息备受瞩目.上海一银行交易员表示,投资者持续聚焦欧元区动态,海外市场欧元上窜下跳对人民币中间价的定位影响较大.此外,还需从美国最新数据中寻找是否有推出QE3(第三轮量化宽松货币政策)的迹象.

"最近实际上就关注欧洲了,美国看新的数据是不是能有QE3的迹象."他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3704 6.3681 6.3782 6.3292 6.3169 6.3694

今日即期汇价最低曾至6.3782元,较中间价跌0.77%.而昨日较中间价跌幅达0.83%,创扩大波幅以来最高历史记录.上述交易员指出,汇价明显脱离中间价已经持续很长时间,主要还是受客盘美元买需强劲引导.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4220/50 6.4180

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3700/20 6.3670

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水310点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4013元.

东京汇市欧元周二勉力走高,因市场担心西班牙匆忙援助银行业的同时,也对将决定希腊是否留在欧元区的大选感到紧张.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 林高丽

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