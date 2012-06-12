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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 16:32 BJT

〔标题新闻〕OPEC成员国应遵循每日3,000万桶的产量上限--委内瑞拉石油部长拉米雷斯

注:石油输出国组织(OPEC).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8HB02U]

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