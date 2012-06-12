〔欧洲个股〕大众汽车5月销量增长9.3%,因中美市场需求强劲

路透法兰克福6月12日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)5月汽车销量同比增长9.3%,因中美两大市场的需求抵消了欧洲经济低迷的影响.

大众汽车周二还表示,2012年前五个月,其销量增长9.4%.

1-5月大众汽车在华销量增长14.7%至819,300量,在美国销量增长35.7%至170,600辆.

在西欧(不计德国),大众汽车的销量则下滑5.8%至378,600辆,增幅为2.9%.

该公司销售主管Christian Klingler在一份声明中称:"西欧市场的形势依旧严峻."(完)