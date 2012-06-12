〔欧洲个股〕大众汽车5月销量增长9.3%,因中美市场需求强劲

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透法兰克福6月12日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)5月汽车销量同比增长9.3%,因中美两大市场的需求抵消了欧洲经济低迷的影响.
大众汽车周二还表示,2012年前五个月,其销量增长9.4%.
1-5月大众汽车在华销量增长14.7%至819,300量,在美国销量增长35.7%至170,600辆.
在西欧(不计德国),大众汽车的销量则下滑5.8%至378,600辆,增幅为2.9%.
该公司销售主管Christian Klingler在一份声明中称:"西欧市场的形势依旧严峻."(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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