〔中国债市〕经济预期趋暖推动利率债收益率持续小涨,信用债相对坚挺

路透北京6月12日电---中国银行间债市周二利率产品延续弱势.信贷需求回暖,对经济将触底回升的预期提供支撑,卖压牵制下利率债难脱近期颓势;不过信用产品表现仍相对坚挺,呈现窄幅震荡格局.

"今天有获利盘,特别是下午利率产品收益率被推高不少."上海一银行交易员称.

他指出,从目前情况看资金获利了结意愿存在,短期仍将对收益率小幅上行形成推动,但海外风险和国内经济企稳趋势都存在诸多不确定性,收益率反弹的空间亦有限.

中国5月新增信贷较上月反弹,中长期贷款虽稍增,但短期贷款占比依旧偏高,结构改善有限表明企业贷款需求仍弱.预计货币政策趋向宽松以提振经济的大方向仍会持续,而政策时机选择将根据经济表现灵活调整,年内仍有降息及降准可能.不过刚刚降息过后,央行应该会留出一段观察期,以审视政策的效果.[ID:nSB1602030]

上述交易员并提到,降息之后,融资环境会改善,如果银行贷款利率真的实现向下浮动,企业融资成本下降,信用债相对会受益.

中国央行上周宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.[ID:nSB1603956]

剩余期限约2.87年的固息国债120007券最新双边报价CN120007=CFXM为2.4700%/2.4500%,上日尾盘为2.4199/2.4000%.剩余期限约0.51年的央票1101096券最新成交收益率为CN1101096=CFXS为2.4600%,上日尾盘为2.4199%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.3998 2.5528

上日 2.3269 2.4249

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5280/2.4670

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2080/2.1478

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7289/2.6599(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>