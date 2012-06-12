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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 17:00 BJT

〔欧元债市〕德债期货触及日低143.25,交易商指因有大规模资产重置

路透伦敦6月12日电---德债期货FGBLc1日内跌64个跳动点,触及日低143.25,交易商称主要是因为有一大笔资金从德债转移.(完)

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